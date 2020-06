(Agenzia Vista) Sicilia, 12 giugno 2020 Salvini a contestatori: "Mantenete voi migranti, sono turisti pagati per non fare nulla" "Da stamattina incontriamo agricoltori, pescatori, la Sicilia ha bisogno di infrastrutture, lavoro e soldi veri". A dirlo è Matteo Salvini, leader della Lega a Barcellona Pozzo di Gotto, una delle tappe del suo tour in Sicilia. Su un balcone un gruppo di giovani migranti. "La Sicilia ha bisogno di turisti che pagano non di turisti che vengono pagati per stare qua sul balcone a non fare un accidente" Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev