(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Salvini a Draghi: "Lega al suo fianco per ricostruire Paese" "La Lega sarà al suo fianco per ricostruire questo grande Paese". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in fase di dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Draghi. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev