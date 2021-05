(Agenzia Vista) Fatima, 31 maggio 2021 Il leader della Lega in Portogallo ha visitato il santuario della Madonna di Fatima: "Voglio regalarvi qualche minuto della serenità che ho provato qui oggi a Fatima, è un posto straordinario. Ho pregato per i miei cari, per voi che seguite questa pagina e per il bene di tutte le italiane e gli italiani". Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev