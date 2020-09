(Agenzia Vista) Pontassieve, 11 settembre 2020 Salvini aggredito a Pontassieve, le immagini inedite Il leader della Lega, Matteo Salvini, pubblica sui suoi social delle immagini inedite dell'aggressione che ha subito a Pontassieve, in Toscana, da parte di una signora: "Alle maledizioni e alle minacce di questa “signora” rispondo con il sorriso e con il lavoro, ringraziando tutti per l’affetto e per i 100 Santi Rosari che mi avete mandato in dono da tutta Italia. L’amore vince sempre". / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev