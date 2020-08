(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2020 Salvini: “Agli eventi del Pd non c’è rischio di assembramento” “Il Pd ha solo una cosa in più rispetto a noi: nel pubblico dei loro comizi non si corre alcun rischio di assembramento” queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini durante un comizio nelle Marche. / courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev