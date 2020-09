(Agenzia Vista) Matera, 12 settembre 2020 Salvini ai contestatori di Matera: “Siete amichetti dei clandestini che accolgono per arricchirsi” “Gli amichetti dei clandestini, quelli là, vogliono accogliere chi viene con i barconi non per carità cristiana ma per lucro, per guadagnare sulla loro pelle” queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini rivolto alle persone venute per contestarlo durante un comizio a Matera. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev