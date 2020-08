(Agenzia Vista) Bari, 29 agosto 2020 Salvini: “Ai nostri nonni migranti non regalavano casa e albergo” “Da sinistra dicono che anche i nostri nonni migravano in America. Ma non facciamo confusione, a loro nessuno regalava casa, albergo e 35 euro al mese”. Queste le parole di Matteo Salvini durante un comizio a Sannicandro di Bari. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev