(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre Salvini al Festival del Lavoro: “Paese impreparato a seconda ondata per colpa del Governo” “Un grazie a donne e uomini che hanno avuto un pesante fardello negli ultimi mesi dovuto soprattutto alla complicazione. A questa seconda ondata arriviamo impreparati perché su trasporto pubblico e scuola qualcuno non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare” queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini in collegamento con il Festival del Lavoro 2020. / Facebook Matteo Salvini Durata: 02_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev