Salvini: “Albertini? Lo ritengo un ottimo sindaco per il futuro di Milano. L’ho sentito”

(Agenzia Vista) Milano, 16 Aprile 2021 “L’ho sentito più di una volta. Lo ritengo un ottimo sindaco e mi piacerebbe che potesse esserlo per il futuro. Molto di quello che è stato inaugurato negli anni successivi alla sua amministrazione è stato ideato, finanziato e appaltato dalla sua Giunta, di cui la Lega faceva parte. Ma la decisione non è solo mia”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini dopo il sopralluogo nell’hub vaccinale alla Fabbrica del Vapore a Milano parlando delle elezioni amministrative nel capoluogo lombardo e dell’idea Gabriele Albertini come candidato del centro-destra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev