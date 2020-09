(Agenzia Vista) Venezia, 04 settembre 2020 Salvini alla mostra del Cinema: "Favino? Non mi interessa manipolare niente e nessuno" "Favino? Non mi interessa manipolare niente e nessuno". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti al suo arrivo al Lido di Venezia dove, in compagnia della fidanzata, Francesca Verdini, assisterà alla proiezione del film italiano ‘Padrenostro' di Claudio Noce e interpretato da Pierfrancesco Favino in concorso alla 77. Mostra internazionale d’arte cinematografica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev