(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2021 Salvini: "Basta con la compravendita dei Senatori, andare al voto e dare la parola agli italiani" Con 3 milioni di italiani che rischiano di perdere il lavoro, 8 milioni di studenti in difficoltà, non si può più andare avanti con la compravendita dei senatori e un Governo senza idee. Lo abbiamo detto al presidente della Repubblica, meglio investire due mesi di tempo e poi lavorare tranquilli per 5 anni". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'incontro al Colle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev