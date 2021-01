Salvini: Berlusconi presidente della Repubblica? Assolutamente sì

Roma, 25 gen. (askanews) - "Se poi lei mi chiede: Silvio Berlusconi potrebbe ambire a fare il presidente della Repubblica? Assolutamente sì, per quanto mi riguarda": così il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento con Non è l'Arena su La7, ha risposto a una domanda del giornalista Tommaso Labate presente in studio."Se lei mi chiede il mio parere personale io le posso dire di sì. Se lei mi chiede se facciamo le riunioni per parlare di questo, le dico no", ha precisato Salvini, mentre ci si avvicina all'inizio del semestre bianco (fine luglio 2021), i 6 mesi che precedono la fine del mandato del presidente della Repubblica italiana (febbraio 2021).