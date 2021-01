(Agenzia Vista) Roma, 19 Gennaio 2021 Salvini: “Blocco sfratti danneggia risparmiatori. È esproprio proletario non degno di stato diritto” “Se direte sì a patrimoniale su conti correnti sarete attentatori. Proprietà privata principio sacrosanto. Se bloccate sfratti ed evitate che chi affitta non ha soldi almeno non tassateli. Con blocco degli sfratti non aiuta i poveri ma i furbetti e mette sul lastrico i risparmiatori italiani”. Così il senatore Matteo Salvini nel suo intervento in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev