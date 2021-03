Salvini: boom adesioni, grande voglia di Lega soprattutto al Sud

Roma, 31 mar. (askanews) - "Mi sono fatto dare i dati aggiornati sugli iscritti, sui sindaci, sui consiglieri comunali, sugli amministratori locali, non c'è mai stata un'adesione così forte come in questo inizio di 2021, per altro un anno disgraziato, almeno all'inizio, come il 2020, nonostante il Covid, nonostante la paura, nonostante le chiusure, c'è una voglia di Lega in tutta Italia, in particolare in alcune Regioni del Sud che è emozionante dal mio punto di vista": lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, durante la conferenza stampa "Il Sud. La Lega. L'Italia" a Montecitorio, a proposito del prossimo decreto Covid."Non appena ci permetteranno di tornare a incontrare gli italiani, non a distanza con lo Zoom o il Webinar, ma in fabbrica in azienda in negozio in ospedale in università sarà un altro vivere, grazieDl Covid, Salvini: no a pregiudizio ideologico su riapertureCdm prenda atto se a metà aprile dati migliorano si torni alla vita", ha aggiunto.(fonte Facebook)