(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre Salvini: “Candidati sindaco di Milano e Roma per centro-destra verranno da società civile” “Tanti nomi di donne e uomini del mondo dell’impresa, del volontariato, dell’università e della sanità sono disponibili e ne abbiamo discusso con loro. Ci aggiorneremo in settimana per capire quali sono i candidati migliori. Roma e Milano meritano di più soprattutto in tempi di Covid. I nomi sono quasi tutti esponenti della società civile ed è motivo di orgoglio in un momento di difficoltà tanta gente si metta a disposizione. Quasi tutti nomi interpellati non hanno tessera di partito in tasca” queste le parole di Matteo Salvini a margine del vertice di centro-destra con Giorgia Meloni e Antonio Tajani negli uffici della Lega in Senato per discutere dei nomi da proporre per le prossime amministrative. Durata: 01_52 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev