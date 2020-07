(Agenzia Vista) Puglia, 18 luglio 2020 Salvini: “Ce l’ho con Azzolina perché non è capace, non perché donna. Si dimetta” “Ce l’ho con Azzolina perché non è capace, non perché donna. Si dimetta” queste le parole di Matteo Salvini, Lega, durante un comizio a Racale in Puglia. Salvini ha parlato di scuola e del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev