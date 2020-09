(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2020 Salvini: "Centrodestra e Lega governano in 15 regioni su 20" "Se i dati verranno confermati compresi gli exit poll sulla Valle d'Aosta, il cui spoglio verrà completato domani mattina, il totale delle 20 Regioni italiane dovrebbe essere 15 a 5, finora il dato era 13 a 7 e ci si avvicina passo passo alla nostra idea di Paese aggiungendo due mattoncini". Lo ha detto il segretario della Lega, Mateo Salvini nel corso della conferenza stampa in via Bellerio per commentare i risultati elettorali. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev