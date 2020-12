(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2020 Salvini: “Centrodestra unito vince, e limita i danni del Governo” “Il lavoro della Lega e del centrodestra unito sta portando risultati positivi per le famiglie. Penso ai 3 miliardi per le partite IVA, gli autonomi, i partigiani. Penso allo sconto sulle bollette elettriche per i commercianti in difficoltà. Penso al taglio dell’IVA sul cibo d’asporto. Uniti si vince, si ottengono risultati e si limitano i danni di un Governo che riesce ad aumentare alcune tasse”. Così Matteo Salvini in una dichiarazione sul lavoro del centrodestra in Piazza San Luigi dei Francesi a Roma. Durata: 00_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev