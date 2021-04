Salvini: "Combatteremo per sconfiggere chi per ideologia vede solo rosso"

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2021 "Combatteremo per sconfiggere chi per ideologia vede solo rosso, per questo abbiamo lanciato una petizione per chiedere l'abolizione del coprifuoco" così Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev