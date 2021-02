(Agenzia Vista) Roma, 6 febbraio Salvini: “Con Draghi c’è sintonia. È ora di difendere interesse nazionale in Europa” “Non abbiamo parlato né di poltrone né di ministeri. Ci sono diverse sintonie su sostegno a turismo, agricoltura. Di un’Europa che deve mettere al centro l’interesse nazionale. Si può e si deve stare in Europa per difendere l’interesse nazionale” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’incontro con Mario Draghi per le consultazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev