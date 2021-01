(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Salvini: "Conte domani venga in Parlamento e spieghi" "C'è un governo confuso e dimissionario e un centrodestra compatto. Per noi le priorità non sono i litigi di Conte e Renzi, Di Maio e Zingaretti, sono la salute, il lavoro, la scuola, le infrastrutture e la giustizia. Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare agli italiani cosa sta succedendo. Se c'è un governo, trovino i numeri e facciano, altrimenti si facciano da parte". Lo ha detto il leader della Lega dopo le dimissioni dal Governo degli esponenti di Italia viva. 00_39 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev