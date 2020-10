(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre Salvini: “Conte telefona ai Ferragnez? Con me solo 40 secondi al telefono negli ultimi mesi” “Non sono geloso della chiamata di Conte a Fedez e Chiara Ferragni. Prendo atto del fatto che io da capo dell’opposizione ho parlato negli ultimi mesi per 40 secondi al telefono con Conte, l’altra sera alle 21:31, mentre evidentemente Fedez e Ferragni hanno qualcosa di più interessante da dire. Non è questa la collaborazione che ci aspettavamo” queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini. Durata: 01_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev