(Agenzia Vista) Campania, 26 agosto 2020 Salvini contestato a Cava de' Tirreni, tensioni e carica alleggerimento Tensione fra alcuni manifestanti anti-Lega e la Polizia in Piazza Duomo a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, dove il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato sostenitori e simpatizzanti nell'ambito del tour elettorale che sta svolgendo in giro per la Campania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev