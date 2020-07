(Agenzia Vista) Brindisi, 19 luglio 2020 Salvini contestato a Fasano: "Salutiamo figli di papà amici di Renzi e D'Alema" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in comizio a Fasano, in provincia di Brindisi, per inaugurare una nuova sede del partito / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev