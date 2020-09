(Agenzia Vista) Bari, 12 settembre 2020 Salvini contestato con fischietti in provincia di Bari: “Voi avete già perso” Il leader della Lega, Matteo Salvini impegnato nel tour elettorale per le elezioni regionali in Puglia si rivolge ai contestatori che lo hanno fischiato: “Voi avete già perso” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev