(Agenzia Vista) Roma, 2 Novembre 2020 Salvini: "Dal governo troppe promesse e fatti zero" "Gli italiani hanno perso speranza, fiducia e pazienza, però li capisco, perché troppe promesse e fatti zero". Così Matteo Salvini fuori da Palazzo Madama in occasione delle comunicazioni di Conte al Senato sul nuovo Dpcm. Durata: 00_18 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev