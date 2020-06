Salvini davanti al ministero dell'Istruzione: Azzolina bocciata

Roma, 25 giu. (askanews) - Sit in della Lega davanti al Ministero dell'Istruzione per protestare contro le iniziative del governo e del ministro Azzolina sulla scuola. Il leader del Carroccio Matteo Salvini si è presentato dietro a una striscione con la scritta "Azzolina bocciata". "Un ministro assolutamente non in grado di gestire le scuole italiane. Sono qui da genitore: non c'è certezza per gli studenti, gli insegnanti, i presidi, per i sindaci e per i nostri figli su come si riparte. Si va a scuola il sabato, si fanno 45 minuti, si va nei parchi e nei musei. Non si sa chi mette la mascherina, chi sanifica e quanti alunni in classe. Un disastro", ha dichiarato.Secondo Salvini si dovrebbe prendere a modello il resto d'Europa. "In questo momento in tutta Europa i bambini sono in classe senza distanze, plexigas e con le maestre".E inoltre: "Aggiungo i 50mila insegnanti per il sostegno ai disabili che sono precari e i 30mila insegnanti che andranno in pensione. Nelò decreto rilancio non c'è una lira per le assunzioni. Peggio di così penso che nella scuola sia difficile fare"