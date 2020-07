(Agenzia Vista) Sorrento, 17 luglio 2020 Salvini De Luca non ho voglia di confrontarmi su battute di spirito, ho idea diversa di Campania "De Luca? Non ho voglia di confrontarmi su battute di spiriti. In Campania c'è il problema dei rifiuti e di tanto altro, io ho un'idea diversa" le parole del leader della Lega Matteo Salvini a margine del suo intervento alla Due Giorni di Alis a Sorrento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev