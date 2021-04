(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2021 “Gravi le dichiarazioni di Durigon? No. Io guardo ai fatti. In base a come sono andati i processi l’influenza non c’è stata secondo me. Io rispondo da anni di cose strane come conti segreti, rubli e milioni” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini sul caso delle intercettazioni al sottosegretario leghista Claudio Durigon. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev