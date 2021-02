(Agenzia Vista) Catania, 18 febbraio 2021 Salvini: “Emergenze sono salute e lavoro. Turismo fondamentale, aiutare imprese a resistere” “Noi ci proponiamo di affrontare le emergenze di oggi e di domani che sono salute e lavoro. Quindi un piano vaccinale degno di questo nome e un aiuto alle imprese per licenziare zero o licenziare il meno possibile. E per quello che riguarda una risorsa fondamentale come il turismo, aiutare le imprese che soffrono a resistere perché noi speriamo che quest’estate l’Italia torni ad essere il Paese più bello, sicuro, accogliente e generoso del mondo. Perché il turismo è il 13% della nostra ricchezza nazionale”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Catania, dove si trova per l'udienza del processo Gregoretti. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev