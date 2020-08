(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2020 Salvini: “Emiliano in Puglia non è riuscito nemmeno a fermare la Xylella” “Nemmeno la Xylella Emiliano è riuscito a fermare. Il 20 e 21 settembre è ora di mandare via la sinistra dalla Puglia” queste le parole di Matteo Salvini durante un comizio a Sannicandro di Bari. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev