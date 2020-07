(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2020 Salvini fa selfie con cittadini prima di entrare in Senato, un sostenitore: “Grazie di esistere” Matteo Salvini si è fermato con alcuni cittadini per scattare qualche selfie prima di entare in Senato per la votazione sull’autorizzazione a procedere contro di lui sul caso Open Arms Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev