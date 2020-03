(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2020 Salvini far pagare tasse domani e' follia, subito interventi per Brescia e Bergamo "Presentiamo tre proposte al Presidente Conte e al Presidente Mattarella. Servono subito interventi per Brescia e Bergamo, far pagare le tasse domani è una follia". Così il leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev