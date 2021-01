(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2021 Salvini: “Farmacisti possono vaccinare, assurdo che Governo non li abbia ancora coinvolti” “Le scorte si stanno esaurendo e ci sono 60.000 farmacisti a disposizione per vaccinare, che il Governo non li abbia ancora consultati e coinvolti è assolutamente assurdo”. Così Matteo Salvini in una dichiarazione in Piazza San Luigi dei Francesi presso Palazzo Madama a Roma. Durata: 00_39 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev