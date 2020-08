Salvini in piazza senza mascherina: mettetela sennò ci arrestano

Sesto San Giovanni (Mi), 4 ago. (askanews) - "Mettete la mascherina, sennò ci arrestano tutti quanti". Matteo Salvini, mascherina abbassata, si rivolge così ai militanti e sostenitori della Lega a Sesto San Giovanni per ufficializzare il passaggio del sindaco della cittadina nelle fila della Lega.Arrivato con la mascherina abbassata, Salvini si è come al solito dedicato - dopo il comizio - ai selfie. Prima l'invito: "Mettete la mascherina, sennò ci arrestano tutti", e poi le foto rigorosamente senza mascherina. "Stiamo vivendo un momento surreale: il governo chiede lo stato di emergenza per gli italiani e sbarcano ogni giorno centinaia di immigrati che fanno quel che cacchio gli pare senza che nessuno gli dica niente", ha detto il segretario leghista.