(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2020 Salvini: “Inaccettabile che Governo imponga chiusure questo fine settimana senza comunicazione” “Se il Governo domani riterrà di proporre alle Regioni delle restrizioni tra Natale ed Epifania, come leggiamo, disponibilissimi responsabilmente a risponderne, previo – modello tedesco – rimborsi contemporanei a eventuali chiusure. Non ci fidiamo più delle promesse sui bonus, sulle casse integrazioni, sui ristori. Ma se fossero vere le indiscrezioni giornalistiche che sentiamo da fonti di Governo, di una improvvisa, non comunicata, non condivisa, non contemplata chiusura generalizzata già da questa settimana, sarebbe impensabile, inaccettabile, inimmaginabile”. Così Matteo Salvini alla presentazione del libro di Bruno Vespa “Perché l’Italia amò Mussolini”, in una dichiarazione sui divieti a spostamenti nel periodo natalizio. / Facebook Matteo Salvini Durata: 02_56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev