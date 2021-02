(Agenzia Vista) Catania, 18 febbraio 2021 Salvini: “Io e il PD? Visioni diverse, ma mettiamoci al tavolo su quello su cui siamo d’accordo” “Su alcuni temi io e il PD la vedremo sempre in maniera diversa. Su alcuni temi come l’idea di famiglia, l’idea di futuro, l’idea di società, l’idea di comunità la vediamo in maniera diversa”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Catania, dove si trova per l'udienza del processo Gregoretti. Salvini ha poi aggiunto: “Però in questo momento io penso che salute e lavoro siano le priorità, mettiamoci al tavolo su quello su cui siamo d’accordo e quello che ci divide lo affronteremo su fronti opposti quando si andrà a votare”. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev