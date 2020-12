(Agenzia Vista) Roma, 9 dicembre 2020 Salvini: “Ipotesi caduta Conte? La via delle elezioni è la via maestra” “Ipotesi caduta Conte? La via delle elezioni è sempre la via maestra. Io ogni giorno trovo tanti italiani che mi dicono inventatevi qualsiasi cosa pur di riportare alla normalità il Governo del Paese. Però io vado un passo alla volta”. Così Matteo Salvini fuori dal Senato in una dichiarazione del voto in aula sulla riforma sul Mes. Durata: 00_18 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev