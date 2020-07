(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2020 Salvini: "Italiani bloccati su autostrade in attesa di Cig e Governo proroga stato emergenza" La dichiarazione del leader della Lega Matteo Salvini: "Milioni di italiani bloccati in autostrada con cantieri infiniti, un milione di italiani bloccati perché non hanno ancora visto la cassa integrazione e non hanno trovato i soldi promessi in banca e nonostante questo il Governo a cosa pensa? A rinnovare lo stato di emergenza allungandolo fino a fine anno. No: c'è bisogno di lavoro, di libertà, di salute e sicurezza. Anche perché gli unici liberi di fare e disfare in Italia in questo momento sono i clandestini che continuano a sbarcare. Ora più che mai per la Lega vengono 'Prima gli italiani' ". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev