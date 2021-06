Salvini: “Italiani meritano giustizia giusta con meno politica nei tribunali”

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 “Gli italiani meritano una giustizia giusta, che sia uguale per tutti, dove non ci siano fortunati o sfortunati, amici di o italiani di serie b. Dal 2 luglio 60 milioni di italiani potranno andare in Comune o in piazza per firmare per 6 referendum che si propongono di avere processi più veloci, carcere certo per chi se lo merita e meno correnti e meno politica nei tribunali.” Queste le parole di Matteo Salvini al termine della conferenza stampa al Partito Radicale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev