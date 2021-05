(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 “Sono pienamente d’accordo con il Presidente Draghi, l’ultima cosa di cui hanno bisogno gli italiani sono più tasse. Come Lega abbiamo proposto la nostra idea di taglio delle tasse. Sono allucinato che il Segretario del Pd possa pensare a una nuova tassa. Come dice Draghi non il momento di togliere soldi dalle tasche degli italiani.” Queste le parole di Matteo Salvini, Leader della Lega, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev