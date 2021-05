Salvini: “Letta chiede nuove tasse in questo momento. Grazie a Draghi per averlo messo a posto”

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2021 “Stupisce che con tanti italiani in difficoltà ci sia qualcuno che pensa a nuove tasse come Letta e il Pd. Ringrazio il presidente Draghi per aver messo al suo posto chi ha avuto questa idea” lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev