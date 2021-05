(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2021 “Letta dice che un referendum sulla riforma della giustizia è come tirare la palla in tribuna? Enrico Letta è nato per provocare e per creare problemi a Draghi. Io sono qui per risolvere i problemi. Ognuno intende il suo lavoro come crede” lo ha detto Matteo Salvini a margine dell’incontro con i rappresentanti delle imprese e del commercio all’Hotel Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev