Salvini: “Letta non fa bel servizio al Paese con felpa Open Arms”

(Agenzia Vista) Milano, 16 Aprile 2021 “Fra un‘ora prendo l’aereo per andare a Palermo dove rischio il rinvio a giudizio per aver difeso il mio Paese. Con la stranezza di un segretario di partito momentaneamente alleato di Governo, Letta del Pd, che ieri giubilante indossava la felpa di una Ong con cui sono a processo domani. Se qualcuno si augura che io finisca in galera e sfoggia le felpe di chi vuole questo, non fa un buon servizio al Paese”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dopo il sopralluogo nell’hub vaccinale alla Fabbrica del Vapore a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev