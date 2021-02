(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2021 Salvini: "Litigare su legge elettorale è un insulto agli italiani" Non abbiamo parlato di legge elettorale con Draghi, credo che non sia priorità. Il proporzionale credo che riporti l'Italia indietro di 30 anni, spero tuttavia che il parlamento non perda neanche un quarto d'ora a litigare su questo, sarebbe un insulto per gli italiani". Così Matteo Salvini, leader della Lega, al termine dell'incontro con il premier incaricato Mario Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev