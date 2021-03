(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2021 “Ovunque, se qualcuno ha sbagliato, ha rallentato o non ha capito paga, viene licenziato e cambia mestiere. Come accade in qualsiasi azienda privata”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini poco prima di entrare nella sede di Avis, in largo Donatori del Sangue, a Milano, in risposta a una domanda sui problemi informatici della piattaforma regionale lombarda Aria per le prenotazioni delle vaccinazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev