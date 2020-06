(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2020 Salvini: “Maggioranza cambiasse ministro, Azzolina è una sciagura” “Maggioranza cambiasse ministro, Azzolina è una sciagura. In tutta Europa i bambini sono in classe senza distanza e senza plexiglas. Mi rifiuto di mettere mia figlia di 7 anni in una classe buia senza insegnati e senza tutele. Ministro è inviso anche alla maggioranza, lo cambiassero ” queste le parole di Matteo Salvini durante un blitz della Lega davanti al Miur per protestare contro le linee guida del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina sulla riapertura delle scuole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev