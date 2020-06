Salvini mangia le ciliegie mentre Zaia parla dei bambini morti

Roma, 16 giu. (askanews) - L'incontro di Luca Zaia e Matteo Salvini in un ristorante di Verona verrà ricordato per le ciliegie che il leader della Lega ha mangiato voracemente mentre il governatore del Veneto parlava dei bambini morti nell'Ospedale della Donna e del bambino per un presunto batterio-killer, che ha spinto a chiudere il punto nascite veronese."Sicuramente chiarire per bene cosa sia accaduto, visto e considerato che il tema di un'infezione ospedaliera così importante in un reparto così delicato che è quello della neonatologia non è cosa di tutti i giorni. Partendo dal presupposto che i nostri ospedali hanno una gestione sulla quale non lesiniamo per la messa in sicurezza, vogliamo capire qual è stato il motivo, quali sono state le cause (...). Purtroppo non riusciremo più a dare la vita a quei bimbi che si sono ammalati, ma sicuramente delle risposte anche sotto il profilo giuridico alle famiglie che hanno subito questi lutti e questi danni", ha detto Zaia nel video postato sulla pagina Facebook del leader leghista, mentre Salvini non smetteva di mangiare le ciliegie donate da un sostenitore. Se ne sono accorti anche i follower del Capitano, alcuni dei quali tra i commenti "tifavano" Zaia.