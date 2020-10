(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre Salvini mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini arriva al vertice del centro-destra Al vertice del centro-destra per decidere i possibili candidati alle amministrative il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato accompagnato per mano dalla fidanzata Francesca Verdini. All'incontro partecipano Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Sul tavolo la scelta dei candidati sindaci in vista delle elezioni in città strategiche come Roma, Milano e Torino. Durata: 00_14 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev