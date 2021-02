(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2021 Salvini: "Meloni? Non commento i no degli altri, interessi Paese prima di quelli di coalizione" Terzo e ultimo giorno di consultazioni a Montecitorio per il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.L'incontro con la delegazione dei Gruppi Lega-Salvini Premier della Camera e Lega-Salvini Premier - Partito Sardo d’Azione del Senato. Presenti il leader Matteo Salvini e i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Così il senatore Salvini al termine del colloquio: "Sviluppo, cantieri, lavoro e imprese compatibili con tutela dell'ambiente: penso che ci sia una sintonia e sensibilità comune". / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev